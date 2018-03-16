Что случилось этой ночью: пятница, 16 марта

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Яд для Скрипаля из Шереметьево и обрушение пешеходного моста в Майами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газета The Telegraph со ссылкой на следствие опубликовала версию доставки отравляющего вещества бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю. Предполагается, что это случилось через его дочь, прилетевшую из Москвы.

- Российские клубы сыграли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Пробиться в следующий этап удалось только ЦСКА. "Локомотив" и "Зенит" проиграли по сумме двух встреч.

- В одном из пригородов Майами обрушился недавно возведенный пешеходный мост. Несколько человек погибли, еще несколько находятся в больнице.

- Российская биатлонистка Анна Миленина стала семикратной Паралимпийской чемпионкой на играх в Пхёнчхане.

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