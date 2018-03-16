Почти 50 человек арестовали в Турции по обвинению в подготовке теракта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 47 человек арестовали на юге Турции по обвинению в подготовке террористической атаки, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источник в структурах безопасности страны.

Согласно информации источника, аресты произошли в провинции Адана. Среди 47 оказавшихся под арестом человек пять женщин и десять детей.

Предположительно, арестованные намеревались устроить теракт с применением самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. Атака, как считает полиция Турции, готовилась по просьбе Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической группировкой.