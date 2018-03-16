МИД РФ заявил протест послу Польши в связи с планами эксгумировать останки солдат

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Польскому послу в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией в городе Стараховице останков советских воинов, заявили в пятницу в МИД РФ.

"16 марта с.г. в МИД России послу Польши в Москве В.Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией в г. Стараховице. Послу России в Варшаве С.В.Андрееву поручено посетить МИД Польши и потребовать прекращения подобных противоправных действий польской стороны", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что польские власти планируют эксгумировать останки советских воинов, захороненных в Стараховице (Свентокшиское воеводство), и перезахоронить их на военном кладбище в городе Кельце, отмечается в сообщении МИД РФ.

"Очевидно, что в основе этого намерения лежит отнюдь не стремление достойным образом увековечить память наших солдат, которые в январе 1945 года отдали жизни за освобождение Польши и поляков от гитлеровских захватчиков", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим в МИД РФ призвали польские власти "вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области".