В мире

Стратегический беспилотник США 11 часов летал у границ РФ в регионе Балтики

У границ Ленинградской и Псковской областей также совершил многочасовой разведывательный полет натовский самолет AWACS

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу в течение более 11-ти часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в пятницу утром совершил пролет у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем приблизительно с 9:15 до 16:50 мск осуществлял полеты вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он совершал полет с юга на север и в обратном направлении от района эстонского города Тарту до Финского залива на высоте 16 тыс. метров.

Ориентировочно в 17:30 по Москве американский беспилотник, уже перелетев обратно в воздушное пространство Литвы, начал курсировать к северу, а затем к востоку от Калининградской области и северо-западу от границ Белоруссии. Его полет там также продолжался несколько часов.

В настоящее время американский беспилотник возвращается на авиабазу на Сицилии, совершая полет в небе над западной Украиной.

В пятницу днем в воздушном пространстве над Эстонией был также зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90453 и позывным NATO06, вылетевшего с авиабазы с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Ориентировочно в 16:30 по Москве, встав в круг над северо-востоком Эстонии и Финским заливом, он в течение трех часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

В четверг самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, способный осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, также совершил разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Самолет провел пролет у южных и восточных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он традиционно встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение нескольких часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Теги: РФ, США
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