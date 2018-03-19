Военные самолеты стран Запада провели широкомасштабную разведку у границ России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Два американских самолета, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции в понедельник одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTOL44, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершал длительной полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Одновременно у морских границ области на Балтике осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon c бортовым номером 168437, ВМС Германии P-3C Orion бортовым номером 60+02, датский CL60, а также самолеты ВВС Швеции Gulfstream 4 и SAAB 340. Временами американские и германские самолеты приближались к российским берегам на расстояние приблизительно 30 км, т.е. летали практически непосредственно вблизи кромки морской границы России.

Тем временем самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, днем, встав в круг над востоком Эстонии к северу от города Тарту, в течение более трех часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

В минувшее воскресенье стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения в Донбассе несколько раз приближался к российским рубежам.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, с утра в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

По данным, полученным "Интерфаксом", в ходе полета американский разведчик осуществил не менее семи пролетов на расстоянии приблизительно 40-55 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.