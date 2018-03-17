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Бывшего замдиректора ФБР уволили за разглашение информации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Джеффри Сешнс уволил бывшего первого заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба всего за 26 часов до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности и утратой доверия к нему, сообщает "Би-би-си".

"ФБР ожидает от каждого сотрудника соответствия самым высоким стандартам честности, профессиональной этике и ответственности", - говорится в заявлении Сешнса.

По его словам, решение об увольнении Маккейба было принято после разглашения им ряда не подлежавшей раскрытию в СМИ информации. Соответствующий доклад подготовил Отдел профессиональной ответственности ФБР.

Также Сешнс заявил, что Маккейб был "недостаточно искренен, включая его заявления, данные под присягой".

Маккейб собирался уйти на пенсию 18 марта в день своего 50-летия после 20 лет службы. Однако досрочное увольнение с должности, вероятно, лишит его некоторых выплат за выслугу лет.

Сам он назвал свое увольнение частью кампании по дискредитации ФБР и расследования "дела о России" Роберта Мюллера.

С февраля 2016 года на протяжении двух лет Маккейб являлся первым замдиректора ФБР, однако 29 января 2018 года он объявил, что покидает свой пост и уходит в отпуск до середины марта, чтобы затем уйти на пенсию, сохранив все финансовые бонусы.

На протяжении трех месяцев - с начала мая по август 2017 года Маккейб занимал должность временно исполняющего обязанности директора ФБР после увольнения с этого поста Джеймса Коми.

Теги: США
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