Более 100 рейсов отменены в аэропортах Великобритании из-за непогоды

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более сотни международных и внутренних рейсов отменены или отложены в аэропортах Великобритании из-за приближающегося снегопада и похолодания, сообщает в субботу The Independent .

Авиакомпания British Airways отменила 86 рейсов, включая рейсы в Нью-Йорк и Чикаго, а также в города Соединенного Королевства и Европы: Эдинбург, Глазго, Манчестер, Женева, Париж, Амстердам, говорится в сообщении.

Также четыре перелета отменил крупнейший ирландский авиаперевозчик Aer Lingus. Германская Lufthansa и ее бюджетная "дочка" Eurowings отменили 10 рейсов в Германию и Австрию, включая рейсы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Зальцбург.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия сказались на деятельности KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss, которые должны были выполнять рейсы в Цюрих, Осло, Лиссабон, Париж и Амстердам.

В аэропорту Хитроу в настоящее время отменены 118 авиарейсов, нарушены планы 15 тыс. пассажиров.

Газета отмечает, что график работы других британских аэропортов - Гэтвик, Лондон-Сити, Лидс Брадфорд, Восточный Мидландс и Манчестер, пока не так пострадал от непогоды, однако, ожидается, что и эти авиаузлы столкнутся с проблемами в осуществлении рейсов.

The Daily Telegraph пишет, что местные власти призвали автомобилистов к повышенной внимательности на дорогах. Ожидается, что большое количество осадков выпадет ближе к вечеру субботы.

Метеорологическая служба Великобритании выпустила предупреждение на ближайшие два дня о резком похолодании с востока и обильных осадках.