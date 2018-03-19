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"Союз МС-08" установили на стартовом комплексе "Байконура"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ракета с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08" установлена на стартовом комплексе космодрома "Байконур" в преддверии очередного запуска 21 марта. Как передает корреспондент "Интерфакса", ракету-носитель "Союз-ФГ" вывезли из монтажно-испытательного комплекса несколько часов назад. Затем ее закрепили в вертикальном положении в пусковой установке площадки номер 1 ("Гагаринский старт").

Ранее специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме "Байконур" завершили операции по общей сборке ракеты. К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с кораблем "Союз МС-08" вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя.

После завершения общей сборки ракеты состоялось заседание технического руководства и государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. На совещании было принято решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" запланирован на 21 марта 2018 года в 20:44:25 мск с "Гагаринского старта". В составе основного экипажа - командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер астронавт NASA Ник Хейг.

Теги: Байконур
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