Президент Германии поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.

В нем отмечается, что отношения между РФ и ФРГ "традиционно близки и выстроены на широкой и прочной основе". "Мы всегда считали тесное сотрудничество между Россией и Германией поддержкой общих европейских усилий по созданию и укреплению прочного порядка на нашем континенте после окончания "холодной войны", - говорится в сообщении германского президента.

При этом Штайнмайер отметил, что обе стороны "тревожно далеки от этой цели. Недоверие, гонка вооружений и атмосфера неуверенности способствуют нестабильности".

"Я надеюсь и желаю, что нам удастся, противодействовать отчуждению между людьми в России и Германии и что вы будете использовать свой новый срок для этой цели. Мы должны продолжить диалог по этому вопросу в доверительном русле", - подчеркнул президент.

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил на пресс-конференции, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени также поздравит Путина с переизбранием на пост президента России. "Канцлер - как это обычно бывает в таких случаях - поздравит его. Она в скором времени направит ему телеграмму", - сказал он.

По его мнению, в телеграмме будут упоминаться и разногласия в германско-российских отношениях. "У нас есть различия в позициях с Россией, и мы вполне внятно критикуем политику России по ряду направлений - Украина, Сирия", - сказал Зайберт, добавив, что важно сохранять контакт с российским правительством и президентом.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.