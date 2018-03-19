В Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Кремле сообщили о нескольких телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина, в ходе которых ряд лидеров других стран поздравили его с победой на выборах.

"Состоялись телефонные разговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Армении Сержем Саргсяном, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Японии Синдзо Абэ", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Отмечается, что "лидеры тепло поздравили Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту".

"В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, как сообщили в Кремле, в адрес Путина продолжают поступать письменные поздравления с переизбранием на пост президента России от глав зарубежных государств.

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. "Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.