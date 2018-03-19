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Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Актриса Синтия Никсон, наиболее известная своим участием в американском телесериале "Секс в большом городе", объявила в понедельник, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала она в своем "Твиттере".

В записи в социальной сети актриса прикрепила видеоролик, на кадрах которого запечатлена актриса, члены ее семьи и Нью-Йорк. За кадром С.Никсон рассказывает, почему она решилась баллотироваться на пост губернатора.

"Нью-Йорк - мой дом. Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк - это место, где я выросла, и где я ращу своих детей", - говорит она.

С.Никсон, поддерживающая Демократическую партию, подчеркивает, что в случае избрания намерена, прежде всего, бороться с проявлениями неравенства в штате, будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами, а также обещает отремонтировать метро.

"Мы устали от лидеров, которые больше заботятся о газетных заголовках, чем о нас", - утверждает Никсон.

"Пришло время стать видимыми, пришло время бороться", - добавляет актриса. Выборы состоятся осенью 2018 года.

"Секс в большом городе" транслировался в США с 1998 года по 2004 год и снискал огромную популярность по всему миру.

Теги: кино, Синтия Никсон, Секс в большом городе, Нью-Йорк
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