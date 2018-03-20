В Пекине завершила работу сессия Всекитайского собрания народных представителей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В китайской столице закрылась 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) 13-го созыва.

Депутаты форума переизбрали Си Цзиньпина на постах председателя КНР и председателя Центрального военного совета КНР, Ли Кэцяна - на посту премьера Госсовета КНР.

В соответствии с реформой государственной структуры был утвержден новый состав китайского правительства.

Внимание наблюдателей привлек тот факт, что в новом кабинете министры обороны, иностранных дел и общественной безопасности утверждены также на постах членов Госсовета, чего не было ранее. По мнению наблюдателей, это свидетельствует о повышении роли, которую призваны играть три указанных ведомства.

На сессии были приняты поправки к конституции Китая, в том числе сняты существовавшие ранее ограничения на занятие председателем КНР этих постов два пятилетних стока. В уставе Компартии Китая ограничений на занятие генеральным секретарем своего поста нет.

Депутаты форума рассмотрели и приняли ряд законопроектов, доклад о работе правительства в 2017 году и план экономического развития страны, бюджет на 2018 год, обсудили насущные вопросы, стоящие перед государством.

Си Цзиньпин, выступая перед депутатами перед закрытием сессии, подчеркнул, что компартия является главной "главной руководящей политической силой" Китая и ее роль остается незыблемой.

Он отметил, что Китай "продолжит высоко нести знамя мира и процветания, следовать по пути мирного развития".

В то же время, глава государства подчеркнул, что Китай будет отстаивать территориальную целостность и суверенитет, решительно выступать против попыток раскола страны. В то же время он не будет "приносить в жертву интересы других стран" для собственного развития, не будет стремиться к гегемонии.