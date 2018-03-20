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Разведывательный самолет направился к российским границам в Баренцевом море

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам в районе Баренцева моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в настоящее время разведчик летит в северном направлении вдоль побережья Норвегии.

Американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным HERTZ64, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, после вылета с базы был дозаправлен в небе над Северным морем самолетом-заправщиком KC-135 ВВС США для обеспечения длительности полета.

Ожидается, что полет разведчика в районе Баренцева моря продлится несколько часов.

Как сообщалось, накануне сразу семь самолетов США, других стран НАТО и Швеции совершили разведывательные полеты у российских рубежей в регионе Балтики.

Так, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 в понедельник днем совершал длительной полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Одновременно у морских границ области на Балтике осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon, ВМС Германии P-3C Orion, датский CL60, а также самолеты ВВС Швеции Gulfstream 4 и SAAB 340. Временами американские и германские самолеты приближались к российским берегам на расстояние приблизительно 30 км, т.е. летали практически непосредственно вблизи кромки морской границы России.

Тем временем в понедельник самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS, встав в круг над востоком Эстонии к северу от города Тарту, в течение более трех часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Теги: Баренцево море
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