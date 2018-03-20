Покупатель взорвал гранату у магазина в центре Кишинева

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще несколько ранены при взрыве у магазина в центре Кишинева, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре Генерального инспектората полиции Кишинева.

Согласно сообщению, взрыв произошел во вторник около полудня в небольшом продовольственном магазине на углу улиц Армянская и Матеевича в центре Кишинева.

"По предварительной информации, произошла ссора между покупателем и продавщицей. Женщина отказалась дать ему алкогольные напитки без оплаты. Выйдя из магазина, мужчина взорвал гранату прямо на входе. Он погиб, также погиб еще один человек, который находился возле магазина. Две человека в магазине были ранены. Ведется следствие. На месте происшествия работают спасатели и полиция" - сообщили в пресс-центре.