Лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Ленглендс

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Лауреатом Абелевской премии 2018 года объявлен канадский математик Роберт Ленглендс. Норвежская академия наук присудила ему премию "за дальновидную работу, соединяющую теорию представлений и теорию чисел".

Абелевская ежегодная премия считается "Нобелевской премией по математике". Размер премии - 6 млн крон (около 45 млн рублей). Церемония награждения состоится 22 мая 2018 года в Университете Аула, Осло. Награду будет вручать лично король Норвегии Харальд V.

Роберт Ленглендс получил степень PhD в Йельском университете в 1960 году. С 1972 года математик работал в Принстоне - в Институте перспективных исследований. Премия Ленглендсу присуждена за работы, которые ученый сделал 50 лет назад, в 1967 году, уточняет сайт N+1. Ленглендс разработал теорию, которая позволяет совершенно по-новому взглянуть на математику. Теория указала на глубокие связи, лежащие между двумя разными областями математики: теорией чисел и теорией представлений.

Теория чисел изучает целые числа и различные сходные с ними объекты. Например, исследование простых чисел и диофантовых уравнений относится к области теории чисел. Теория представлений работает с абстрактными алгебраическими объектами, например группами симметрий.

Программа Ленглендса стала новым инструментом для работы с математическими утверждениями. Например, с ее помощью была доказана Великая теорема Ферма - задача с более чем 350-летней историей. Теорема утверждает, что для всех возможных натуральных n строго больших двух уравнение xn + yn = zn неразрешимо в целых ненулевых числах. Доказавший ее английский и американский математик Эндрю Уайлс был удостоен Абелевской премии в 2016 году.

В 2017 году лауреатом Абелевской премии стал французский математик Ив Мейер. Он удостоился награды за "ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов".

Вейвлеты, или как их еще называют всплески, — специальные математические объекты, использующиеся в обработке шумных данных, удалении шумов, хранении и сжатии данных и многих других областях. Например, без вейвлетов не был бы возможен алгоритм JPEG2000.

Абелевская премия названа в честь норвежского математика Нильса Абеля. Она вручается с 2003 года выдающимся математикам современности. Идея премии возникла еще в начале XX века у Софуса Ли (в честь него названы непрерывные группы преобразований), однако по ряду причин ее учреждение было отложено на век.