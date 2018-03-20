Лукашенко рассказал о страхе России "потерять" Белоруссию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне всегда помогут его государству, поскольку боятся его "потерять".

"Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с талантливой молодежью.

Глава государства, которого цитирует его пресс-служба, подчеркнул, что "русские - это наши братья".

"Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна", - сказал он.

При этом Лукашенко заметил, что "и мы же не святые".

"На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги", - подчеркнул президент.