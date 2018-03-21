Россиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Греческая полиция во вторник задержала гражданку России, которую власти Мальты объявили в розыск в связи с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах, сообщает во вторник "Би-Би-Си".

Задержанная - 35-летняя Мария Ефимова, бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank. Как сообщает издание, она сама пришла в отделение полиции в Афинах, заявив, что опасается за свою жизнь. Ее арестовали, в данный момент она находится в афинской тюрьме.

Ордеры на арест россиянки выдали власти Мальты и Кипра. Первый основан на обвинении в хищении, которое выдвинул против Ефимовой Pilatus Bank. В этом же ее обвинила кипрская компания, в которой россиянка работала ранее. Сама она отвергает оба обвинения.

Журналистка и блогер Дафне Галиция была убита в прошлом октябре взрывом бомбы, спрятанной в ее машине. Перед смертью она занималась расследованием о связях мальтийского премьера с панамскими офшорами. В связи с убийством было арестовано 10 человек, однако оно до сих пор остается нераскрытым.