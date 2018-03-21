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Россиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте

Женщина была информатором погибшей в октябре Дафне Галиции, которая писала о панамских офшорах

Россиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте
Акции протеста после убийства Дафне Галиции
Фото: Reuters

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Греческая полиция во вторник задержала гражданку России, которую власти Мальты объявили в розыск в связи с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах, сообщает во вторник "Би-Би-Си".

Задержанная - 35-летняя Мария Ефимова, бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank. Как сообщает издание, она сама пришла в отделение полиции в Афинах, заявив, что опасается за свою жизнь. Ее арестовали, в данный момент она находится в афинской тюрьме.

Ордеры на арест россиянки выдали власти Мальты и Кипра. Первый основан на обвинении в хищении, которое выдвинул против Ефимовой Pilatus Bank. В этом же ее обвинила кипрская компания, в которой россиянка работала ранее. Сама она отвергает оба обвинения.

Журналистка и блогер Дафне Галиция была убита в прошлом октябре взрывом бомбы, спрятанной в ее машине. Перед смертью она занималась расследованием о связях мальтийского премьера с панамскими офшорами. В связи с убийством было арестовано 10 человек, однако оно до сих пор остается нераскрытым.

Панамское досье

Скандал вокруг "панамского досье" разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. Скандал получил максимальную огласку - документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

"Панамское досье" содержит 11,5 миллионов документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний.

Теги: Мальта, Греция, панамское досье
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