Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Почти 40 см снега ожидаются в Нью-Йорке в среду - на город обрушится уже четвертый за последние три недели ураган из Атлантики, и авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тысяч рейсов в аэропортах северо-восточных штатов.

По данным FlightAware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены более двух третей рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди - около половины. Также пострадают Филадельфия, Бостон, Вашингтон и округ Колумбия.

Многие авиакомпании, включая American, Delta, United и JetBlue, разрешили обмен билетов на отмененные рейсы без штрафа с переносом даты вылета до 25 марта, после этой даты пассажирам придется доплачивать за обмен.

Как сообщалось, "Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменяет 21 марта три рейса Москва - Нью-Йорк - Москва.

Температура может опуститься немного ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 40-45 миль в час (18-20 м/с), пишет The New York Post. Возможно подтопление прибрежных районов.

"Все должны подготовиться, потому что нас ждет непредсказуемая погода, - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции в штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Официально это первый день весны. А я вынужден рассказывать вам, что грядет большой снежный шторм. Никогда не верьте суркам".

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони 2 февраля предсказал жителям США еще шесть холодных зимних недель, но этот период должен был завершиться 16 марта. Однако американские метеорологи предупреждают, что о завершении зимы пока говорить рано.

Все публичные школы в Нью-Йорке и окрестностях в среду будут закрыты. В штате Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация, в среду действует запрет на перемещение коммерческого транспорта.