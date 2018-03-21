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В США уничтожен рассылавший посылки со взрывчаткой злоумышленник

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Полиция выследила и уничтожила человека, подозреваемого в рассылке начиненных взрывчаткой почтовых отправлений в Техасе, сообщает в среду канал Sky News.

Пресса Техаса со ссылкой на местную полицию уточняет, что подозреваемый был выявлен в городе Раунд-Рок близ Остина.

Между тем телеканал Fox News сообщил, что, по некоторым данным, предполагаемый виновник взрывов почтовых отправлений мог покончить с собой.

Ранее в марте в нескольких городах Техаса в результате пяти взрывов почтовых посылок погибли два человека, еще несколько пострадали.

В частности, накануне, 20 марта, на складе почтовой компании FedEx в городе Шерц (Техас) взорвалась посылка, предназначенная для отправки в Остин. В результате взрыва одна сотрудница получила травму.

Теги: США, Техас
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