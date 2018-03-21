Чехия выдаст России обвиняемого в коррупции экс-полицейского Карлова

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Чехия в среду экстрадирует в Россию бывшего сотрудника ростовской полиции Григория Карлова, обвиняемого в коррупции, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чешской Республики экстрадируют в РФ в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола россиянина Карлова", - сказал Куренной.

По его словам, Карлов с апреля 2013 по апрель 2014 годов являлся руководителем отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Волгодонское" ГУ МВД России по Ростовской области и за крупные взятки обеспечивал непривлечение взяткодателей к административной и уголовной ответственности.

"Он похитил и реализовал изъятую в ходе проверки и проведения процессуальных действий алкогольную и другую продукцию в особо крупном размере", - отметил представитель надзорного ведомства.

Экс-полицейский обвиняется в совершении преступлений по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

"В июне 2016 года он был найден на территории Чехии, а запрос о его выдаче был удовлетворен компетентными органами этого государства в феврале 2018 года", - добавил Куренной.