Корабль "Союз МС-08" взял курс на МКС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский космический корабль "Союз МС-08" взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщил по громкой связи диктор на "Байконуре", произошло разделение корабля и третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Корабль будет причаливать к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта 2018 года в 22:41 по Москве.

Сближение ТПК "Союз МС-08" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.

Как сообщалось, ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" стартовала с "Гагаринского старта".

Между тем в пресс-службе "СОГАЗа" сообщили "Интерфаксу", что риски при запуске "Союз МС-08" ракетой-носителем "Союз-ФГ" застрахованы в этой компанией "до момента открытия переходного люка космического аппарата после его стыковки с МКС".

При этом в "СОГАЗе" не раскрывают страховую сумму по этому договору.