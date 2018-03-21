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Президент Перу объявил об уходе в отставку

Позже на этой неделе должно было состояться голосование по импичменту главы государства

Президент Перу объявил об уходе в отставку
Прехидент Перу Пабло Кучински
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Перу Педро Пабло Кучински объявил в среду о решении покинуть свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте, сообщает агентство ЭФЭ. В записанном в президентском дворце видеообращении он пояснил, что принял такое решение на фоне сформировавшейся в стране "неуправляемой обстановки, не позволяющей идти вперед".

"Для страны будет лучше, если я уйду с поста президента", - сказал Кучински.

Ряд перуанских политиков, ранее поддерживающих президента, призвал Кучински уйти в отставку. Это произошло после публикации видео, на котором члены конгресса, поддерживающие президента, обещают члену одной из оппозиционных партий Перу ряд привилегий, если он не будет голосовать в поддержку импичмента Кучински.

Позже на этой неделе должно было состояться голосование по импичменту главы государства на фоне обвинений в адрес президента о том, что он солгал конгрессу, чтобы скрыть свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки.

При этом многие СМИ отмечают, что на этот раз Кучински голосование проиграл бы.

Голосование по импичменту президента Перу уже проходило в декабре 2017 года, тогда за отстранение П.Кучински проголосовало недостаточное количество депутатов.

Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

СМИ писали, что в период с 2004 по 2013 год концерн, возглавляемый Odebrecht, перевел фирме Westfield почти $800 тыс., а компании First Capital - около $4 млн, по данным СМИ компании связаны с Кучински.

Сам 79-летний Кучински ранее заявлял, что обо всех средствах, полученных от Westfield, было должным образом сообщено налоговым органам, тогда как платеж от First Capital был получен в качестве вознаграждения за консультационные услуги. Противники президента полагают, что на самом деле эти переводы денег - признак коррупции.

Теги: Перу
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