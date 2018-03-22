Конгресс США предоставит $250 млн на борьбу с "российским влиянием"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Конгресс США собирается выделить $250 млн на борьбу с российским влиянием, говорится в тексте проекта бюджета США на 2018 финансовый год.

"Не менее $250 млн будет предоставлено на обеспечение функционирования фонда по борьбе с российским влиянием ... и программы повышения потенциала правоохранительных органов и служб безопасности государств Европы и Евразии и укрепления сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО по мере необходимости", - говорится в документе.

Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год была обнародована в среду вечером по местному времени. Документ предполагает расходы на сумму $1,3 триллиона, в том числе $700 миллиардов на оборонные расходы.

Республиканцы и демократы достигли компромисса по проекту за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства.

Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.