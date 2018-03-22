В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

В российской дипмиссии призвали прекратить демонизировать Россию и угрожать российским дипломатам

Посольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться
Архивное фото
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в США попросили Вашингтон предоставить доказательства причастности России к делу Скрипаля или же признаться в их отсутствии и извиниться.

"Не могли не обратить внимание на прозвучавшие 21 марта из Белого дома, Совета нацбезопасности, госдепа и посольства США в Москве комментарии с угрозами "привлечь Россию к ответственности за ее незаконные действия" в связи с делом Скрипалей", - говорится в распространенном комментарии российской дипмиссии.

Там отмечается, что усилия России добиться разъяснения фактов от британских коллег по этому инциденту тщетны - пока они "лихорадочно уговаривают партнёров поддержать" Великобританию "без предъявления каких-либо фактов".

Российские дипломаты выразили надежду, что американцы в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются получить для общественности ответы на такие вопросы, как: где находятся Скрипаль и его дочь? На каком основании в нарушение Венской конвенции о консульских сношениях представителям посольства России в Лондоне не дают встретиться с российской гражданкой? Почему официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование займет еще месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения, и почему Великобритания в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) не передала России образцы отравляющего вещества для анализа?

Помимо этого, российские дипломаты решили задать ещё несколько вопросов только американской стороне, которая "авансом - из солидарности - сложила свои яйца в британскую корзину".

В посольстве РФ спросили у Вашингтона, когда он прекратит нарушать КЗХО и вслед за Дамаском и Москвой ликвидирует свой задекларированный арсенал химического оружия, какую сумму США не может найти для выполнения своих обязательств по КЗХО? А также может ли Вашингтон официально заявить об отсутствии технических возможностей у США произвести отравляющее вещество того типа, в применении которого он обвиняет Москву?

"Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?", - призвали в российской миссии.

Российские дипломаты "настоятельно просят Вашингтон предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России".

"При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди", - отмечается в комментарии.

"Разве не наша общая задача - дипломатов в Москве и Вашингтоне - заботиться о выстраивании прагматичных дружественных отношений между Россией и США? Последнее особенно важно в свете вчерашнего разговора президентов наших стран", - подчеркнули в российском посольстве.

Теги: Россия, США
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