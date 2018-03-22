Китайские СМИ предупредили об угрозе конфликта в Тайваньском проливе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В нынешней обстановке Китаю следует быть готовым к началу войны в Тайваньском проливе, пишет в четверг китайская англоязычная газета Global Times.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий американским чиновникам на официальном уровне наносить визиты на Тайвань, а также принимать тайваньских представителей в США в качестве официальных лиц.

Помощник заместителя госсекретаря США Алекс Вонг в среду заявил в Тайбэе, что обязательства США по отношению к Тайваню никогда не были столь прочными, как сейчас.

Global Times в связи с этим написала в четверг, что Китай может "нанести ответный удар".

"Китай может оказать давление на США в других сферах двухстороннего сотрудничества, например, в вопросах Корейского полуострова, по иранской ядерной проблеме. Китай может также выступать против США в международных организациях, таких, как ООН", - пишет издание в редакционной статье.

В ней говорится: "Материк должен также готовиться к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе. Необходимо дать четко понять, что активизация официальных обменов между США и Тайванем обернется для Тайваня серьезными последствиями".