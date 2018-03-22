США сняли обвинения с большинства охранников Эрдогана по делу о беспорядках

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти США сняли обвинения с 11 из 15 охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в мае 2017 года, во время визита турецкого лидера в Вашингтон, приняли участие в потасовке со сторонниками Рабочей партии Курдистана, сообщает газета Sabah.

При этом представители американской стороны заявили, что решение о прекращении судебного преследования, принятое в феврале, диктовалось не политическими мотивами. По их словам, обвинения сняты в связи со сложностями в опознании подозреваемых, а также в связи с недостатком улик.

Среди турецких граждан, с которых сняты обвинения - начальник службы охраны турецкого президента.

В мае 2017 года во время визита Эрдогана в Вашингтон охранники президента приняли участие в массовой потасовке с демонстрантами, выступавшими в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.