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На Мальдивах отменен режим чрезвычайного положения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин в четверг прекратил действие режима чрезвычайного положения, говорится в заявлении на сайте президента.

Режим чрезвычайного положения в стране был введен 5 февраля в связи с угрозой национальной безопасности.

Признаки нестабильности в политической ситуации на Мальдивских островах появились в конце января, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. Суд также постановил восстановить в правах 12 оппозиционных членов мальдивского парламента и признал неконституционным процесс по бывшему президенту Мальдив Мухаммеду Нашиду, обвиняемому в терроризме.

В итоге правительство страны приостановило работу парламента и приказало армии противодействовать любым попыткам Верховного суда объявить импичмент президенту Мальдив Ямину.

Изначально чрезвычайное положение было введено на 15 дней, однако в дальнейшем продлевалось вплоть до 22 марта.

Теги: Мальдивы
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