Из Восточной Гуты в четверг вышли более 5 тыс. мирных сирийцев

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Сирии через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в четверг вышли более пяти тысяч местных жителей, сообщил журналистам представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, российскими военнослужащие "организовали раздачу горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев".

Накануне ночью начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что "всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 86 123 человека".

Генерал сообщил также, что в данной зоне была введена в действие 23-я гуманитарная пауза.

"По предоставленным гуманитарным коридорам из анклава продолжает выходить мирное население. За сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло 5 178 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 8 003 человека",- сказал Евтушенко.