Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Боевики выпустили три мины по Дамаску, есть разрушения, сообщили в четверг российские военные.

"Несмотря на общую нормализацию обстановки, обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов продолжаются. За прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, боевики выпустили три мины. Есть разрушения, жертв среди населения нет", - сказал в четверг начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также сообщил, что за сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин в Восточной Гуте вышли больше 7 тысяч человек.

Генерал сказал, что в Сирии в ряде районов отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. "Совместным российско-иранско-турецким координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа", - сказал Евтушенко.

Он сообщил, что российские военные обеспечили безопасное прохождение совместного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эль-Джизе провинции Деръа. Общий вес гуманитарного груза составил 130 тонн.