Правление Международного "Мемориала" возглавил Ян Рачинский

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председателем правления признанной НКО-иноагентом правозащитной организации Международный "Мемориал" избран Ян Рачинский.

"22 марта на заседании правления Международного Мемориала в Москве избран новый председатель правления. Им стал Ян Рачинский, член правления, сопредседатель Московского Мемориала", - говорится в сообщении , опубликованном в четверг на сайте организации.

Рачинский сменил Арсения Рогинского, который занимал этот пост с 1998 года и скончался в декабре прошлого года.

В "Мемориале" отметили, что Рачинский является руководителем проекта по созданию электронной базы данных жертв политического террора в СССР.

Рачинский родился в 1958 году в Москве. С 1988 года состоит в "Мемориале". В 1990-1995 гг. участвовал в правозащитных миссиях в Карабахе, Приднестровье, Северной Осетии и Чечне.

4 октября 2016 года Минюст РФ включил Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов по результатам проверки, выявившей факты иностранного финансирования и участия организации в политической деятельности.

Внеплановая документарная проверка, по итогам которой Международная общественная организация "Мемориал" была включена в реестр НКО-иноагентов, проводилась Минюстом России в сентябре того же года на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ.