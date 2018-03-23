Китайская космическая станция упадет на Землю между 30 марта и 3 апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентства (ЕКА) уточнило ориентировочное время прекращения баллистического существования на орбите и входа в плотные слои атмосферы первой китайской орбитальной станции "Тяньгун-1".

Офис космического мусора ЕКА (Дармштадт, Германия) сообщил, что это произойдет, ориентировочно, "между 30 марта и 3 апреля". В один из этих дней несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонны, могут достичь поверхности Земли.

Ранее сообщалось, что с учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты. Территория России в эту полосу практически не попадает.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском - 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.

Как ранее сообщил "Интерфаксу-АВН" глава постоянного представительства ЕКА в Москве Рене Пишель, "ЕКА предложило Межагентскому координационному комитету по космическому мусору (IADC) мониторить процесс схода станции с орбиты, используя комбинированные возможности средств контроля космического пространства стран-участниц этой структуры, включая китайские". "Все участники IADC, включая CNSA (Китайское национальное космическое агентство, - "ИФ-АВН") и Роскосмос согласились с этим", - отметил Р.Пишель.