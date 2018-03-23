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На юге Одесской области выпал желтый и розовый снег

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Снег желтого и розового цвета выпал в ряде населенных пунктов на юге Одесской области, сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко в фейсбуке сообщил, что образцы снега были направлены для лабораторных исследований в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке - песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", - написал Абрамченко, добавив, что выводы Одесского лабораторного центра будут получены позже.

Теги: Укриана, Одесская область
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