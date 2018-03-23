Цветной дождь прошел на Кубани из-за песчаных бурь в Северной Африке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края, сообщил журналистам руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь,

"Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь", - сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что выпавшие осадки "не являются химическим и не представляют опасности для жизни и здоровья людей".

Кроме того, пользователи соцсетей сообщают о цветном снеге в Сочи на курорте "Роза Хутор".

Powder day🏂#розахутор#оранжевыегоры#оранжевыйснег#powder🏔 #этонефильтр Публикация от Питерская Ксения (@8ksy_ksy8) 23 Мар 2018 в 2:27 PDT

Ранее сообщалось, что желтый и розовый снег выпал на территории Одесской области Украины.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко в фейсбуке сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке - песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", - написал Абрамченко, добавив, что выводы Одесского лабораторного центра будут позже.