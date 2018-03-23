Запуск модуля "Наука" к МКС отложен еще на полгода из-за затянувшегося ремонта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции отложен предварительно на вторую половину 2019 года, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Доставка МЛМ "Наука" на космодром "Байконур" сегодня была перенесена с сентября на конец 2018 года. Таким образом, запуск модуля к МКС предварительно откладывается еще на полгода", - сказал источник.

По данным источника, на предприятии-разработчике пока не могут завершить ремонт модуля.

Ранее сообщалось, что запуск МЛМ "Наука" по графику планируется в сентябре 2018 года, однако рассматриваются возможности и просчитывается баллистика для возможного старта в резервную дату - в марте 2019 года.

"Роскосмос" неоднократно подтверждал планы запустить МЛМ "Наука" на МКС в первой половине 2018 года.

В свою очередь глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель сообщал, что запуск модуля с европейским манипулятором ERA предварительно запланирован на осень 2018 года. Позднее запуск был отложен на первую половину 2019 года.

Запуск МЛМ изначально планировался на конец 2017 года, но был перенесен на 2018 год из-за засора, обнаруженного в топливной системе.