Корабль с новой экспедицией состыковался с МКС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-08" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

В 22:40 мск, в соответствии с планом, была произведена стыковка корабля "Союз МС-08" в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" стартовала с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" в минувшую среду.

В составе экипажа корабля "Союз МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 -космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Антон Шкаплеров (Роскосмос, Россия), Скотт Тингл (NASA, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).

Стыковка проходила по двухсуточной схеме.

Сближение ТПК "Союз МС-08" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ2) прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.