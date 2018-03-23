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Парламент Перу принял отставку президента страны Кучински

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Конгресс Перу большинством голосов принял отставку президента страны Педро Пабло Кучински, сообщает законодательный орган Перу в твиттере.

"Принимается отставка и объявляется освобождение от должности президента республики - господина Педро Пабло Кучински, 105 голосов "за", 11 "против" и четверо воздержались", - говорится в сообщении конгресса.

Согласно конституции Перу должность главы государства теперь перейдет к первому вице-президенту Мартину Вискарре.

В среду Кучински объявил о решении покинуть свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте. Он пояснил, что принял такое решение на фоне сформировавшейся в стране "неуправляемой обстановки, не позволяющей идти вперед".

Голосование по импичменту должно было состояться на этой неделе. В середине недели ряд перуанских политиков, ранее поддерживающих президента, призвал Кучински уйти в отставку. Это произошло после публикации видео, на котором члены конгресса, поддерживающие президента, обещают члену одной из оппозиционных партий Перу ряд привилегий, если он не будет голосовать в поддержку импичмента Кучински.

Голосование по вопросу импичмента должно было состояться на фоне обвинений в адрес президента о том, что он солгал конгрессу, чтобы скрыть свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки.

Голосование по импичменту президента Перу уже проходило в декабре 2017 года, тогда за отстранение Кучински проголосовало недостаточное количество депутатов.

Теги: Перу, Пабло Кучински
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