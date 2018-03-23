В мире

Трамп не решался нанять Болтона в свою администрацию из-за его "моржовых усов"

Сам Болтон ранее благодарил за совет побриться, но все же избавляться от усов не намерен

Трамп не решался нанять Болтона в свою администрацию из-за его "моржовых усов"
Джон Болтон
Фото: Reuters

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп долгое время не решался назначить политика Джона Болтона, который с апреля станет его новым советником по нацбезопасности, на какую-либо позицию в своей администрации из-за отвращения к его пышным усам в стиле "морж", пишет в пятницу издание The Hill.

Издание отмечает, что неприязнь Трампа к растительности на лице, включая Болтона, в Вашингтоне хорошо известна.

В 2016 году газета The Washington Post писала со ссылкой помощников только избранного на тот момент президента, что среди причин, по которым Трамп отказался от планов назначить Болтона на пост госсекретаря, отмечалось наличие у того усов. Журналисты The New York Times также отмечали, что Трамп очень много времени провел, подтрунивая над усами Болтона.

Сам Болтон ранее заявлял, что "благодарен за совет побриться", но, тем не менее, избавляться от усов не намерен.

По словам источников, близких к президенту, Трамп обладает хорошо развитым эстетическим вкусом и не имеет близких друзей с растительностью на лице.

В пятницу стало известно, что бывший постпред США при ООН Болтон в начале апреля заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности.

Теги: США, Дональд Трамп, Джон Болтон
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