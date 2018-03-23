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Трамп решил сменить советника по нацбезопасности

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Экс-постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности, сообщает американский лидер Дональд Трамп.

"Я рад объявить, что, начиная с 9 апреля 2018 года, Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", - написал Трамп у себя в твиттере.

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Американский политик Джон Болтон с 1989 по 1993 год занимал должность помощника госсекретаря США по делам международных организаций. С 2001 по 2005 год был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.

В 2005 году он стал постпредом США при ООН, проработав в Организации больше года. С 2007 года занимает должность старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства.

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

Ранее Трамп уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заменив его Майком Помпео. Сообщалось, что главной причиной тому стала позиция Тиллерсона по Ирану.

Теги: Дональд Трамп, США, Джон Болтон, Герберт Макмастер
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