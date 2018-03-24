Экипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08", запущенного с Байконура в среду, перешел на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП). После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты перешли на борт станции.

В составе экипажа корабля "Союз МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту Международной космической станции своих коллег встретили Антон Шкаплеров (Роскосмос, Россия), Скотт Тингл (NASA, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония). Всего через шесть дней после прибытия на МКС американские астронавты выйдут в открытый космос.

Как заявил перед полетом журналистам астронавт NASA, бортинженер корабля "Союз МС-08" Р.Арнольд, перед астронавтами стоит комплекс технических задач.

"У Эндрю Фойстела будет задача по установке внешних беспроводных антенн, потому что к нам приходит очень много данных и их надо обрабатывать. У меня будут очень интересные задачи по работе с манипулятором. Совместно мы займемся переносом тех самых камер, при помощи которых мы получаем красивое изображение Земли", - сказал он.

В августе в открытый космос выйдут российские космонавты. Им предстоит выполнить ряд научных экспериментов и запустить наноспутники.

"Большая часть работ на орбите будет посвящена науке, 85% работ будут проводиться в рамках эксперимента "Икарус": будет устанавливаться большая антенна, чтобы изучать основные пути миграции птиц. Будем изучать пути их полетов. Это может влиять на изменение летных трасс, например, воздушных судов. К тому же птицы являются разносчиками заболеваний, важно понимать, как происходит их миграция", - заявил журналистам командир корабля О.Артемьев.

Также будут задачи по техническому обслуживанию станции, планируется запустить несколько наноспутников.

"Будут запуски наноспутников, спутники "Танюша" изготовленные в ЮзГУ, и наноспутники самарского университета, и, может быть, "Сириус", - сказал он.

Между тем, вместе с экипажем на МКС отправится футбольный мяч.

Как ожидается, он может быть использован в первом матче ЧМ-2018, который пройдет в России.

Экипаж на МКС будет смотреть чемпионат на станции, в том числе в прямом эфире через американскую систему ретрансляции.

"Мы берем с собой мячик. Тот, который будет у нас вбрасываться на поле, может быть, в первом матче. То есть мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, а Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая будет на первом матче", - сообщил О.Артемьев.

Он также рассказал, что символ чемпионата ("Волк забивака") будет одним из индикаторов невесомости.