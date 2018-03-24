Корабль ВМФ РФ зашел на Сейшелы в рамках исследований в Индийском океане

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" завершило деловой заход в порт Виктория (Сейшельские острова) и продолжает дальний поход под эгидой ЮНЕСКО, сообщает в субботу штаб Балтийского флота.

"В самом крупном городе Сейшел экипаж пополнил запасы топлива, принял в ряде памятных и культурных мероприятий", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс".

Сейчас "Адмирал Владимирский" продолжает выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции, информирует штаб Балтийского флота.

Как сообщалось, 15 декабря прошлого года "Адмирал Владимирский" вышел из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции ЮНЕСКО.

Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы. Целью - корректура морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Судно входит в состав Балтийского флота.