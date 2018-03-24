Тысячи городов по всему миру приняли участие в акции "Час Земли"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В рамках акции "Час Земли" вечером в субботу погас свет в семи тысячах городов по всему миру; среди прочих погрузилось во тьму здания оперного театра в Сиднее, который положил начало этой традиции в 2007 году.

Millions of people around the world are observing the annual #EarthHour to raise awareness about climate change.



Australia's Sydney Opera House and Harbor Bridge were among the first landmarks to join the blackout.https://t.co/2yHRvNT3ro pic.twitter.com/pNXAulzpmj — dwnews (@dwnews) 24 марта 2018 г.

Подсветку выключили на тысячах зданий по всему миру - на Воротах Индии в Нью-Дели, мечети шейха Зайда в Абу-Даби и московском Кремле.

В российской столице с 20:30 до 21:30 удалось сэкономить 28,5 МВт*ч электроэнергии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте ЖКХ Москвы. Всего в городе отключили художественную подсветку на 1900 зданиях и сооружениях, включая парк "Зарядье", сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации и многие другие.

В департаменте отметили, что за время, что Москва участвует в акции (начиная с 2011 года), было сэкономлено количество электроэнергии, сопоставимое с суточным потреблением среднего российского города.

В этом году экологическая акция "Час Земли" достигла рекордных масштабов: в ней приняли участие больше 180 стран и около 2 млрд человек.