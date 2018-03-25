В мире

В Северной Каролине отказались поставить памятник павшим советским летчикам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Северной Каролины отказались установить в городе Элизабет-Сити памятник советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США, сообщает Associated Press.

Установка памятника была давно согласована, Минобороны РФ заказало бронзовый монумент весом в 25 тонн. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация собиралась благоустроить парк, в котором планировали поставить памятник.

Однако недавно власти Элизабет-Сити резко изменили свою позицию. Они отказались подписать меморандум о взаимопонимании, необходимый для установки монумента. "Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас изменились", - заявила член городского совета Анита Хаммер.

Ее коллега Джон Уолтон предположил, что памятник может стать своего рода "троянским конем" - по его мнению, в него могут спрятать "что-то", что может создать для жителей города проблемы с доступом в интернет или электроснабжением. Он посетовал на то, что дебаты по поводу монумента разобщили жителей Элизабет-Сити, и посоветовал Минобороны РФ установить его в России.

Операция "Зебра"

Документы о советско-американской операции "Зебра" были рассекречены несколько лет назад. Начиная с 1944 года в ее рамках в СССР было доставлено более 160 американский гидросамолетов "Каталина". Советские летчики проходили обучение и принимали машины на аэродроме в Элизабет-Сити. При перегонах, которые проходили в крайне тяжелых условиях, погибло 11 советских офицеров, четверо из них - при взлете с аэродрома.

Теги: Северная Каролина, США
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