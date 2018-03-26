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Посольство США выразило соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Есть обновление от 10:05

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В посольстве США в РФ соболезнуют в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерове.

"Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших", - написала в твиттере пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек, источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу" о 55 погибших.

В больницах города остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Остаются пропавшие без вести.

Теги: США, Россия, Кемерово
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