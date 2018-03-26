Посольство США выразило соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В посольстве США в РФ соболезнуют в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерове.

"Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших", - написала в твиттере пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

Terrible, terrible tragedy in Siberia. Our hearts go out to the victims and families. BBC News - Russia fire: Children killed in Kemerovo shopping centre blaze https://t.co/RF28JIYw9v — Maria Olson (@USEmbRuPress) 26 марта 2018 г.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек, источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу" о 55 погибших.

В больницах города остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Остаются пропавшие без вести.