СКР подтвердил гибель 53 человек в результате пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 53 человек, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек", - сказала Петренко.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу" о 55 погибших.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

В больницах города остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.