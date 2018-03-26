Из Восточной Гуты с начала "гуманитарных пауз" вывели свыше 113 тыс. человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В прошедшее воскресенье из города Дума через гуманитарный коридор в н.п. Мухайям Аль-Вафедин вышли 1092 мирных жителя/ J, 'njv сообщили в понедельник "Интерфаксу" в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 113 715 человек", - говорится в сообщении.

"Продолжается организованное Центром по примирению враждующих сторон возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи", - отметили в Центре.

По его данным, в воскресенье "в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин российские военнослужащие Центра организовали доставку и раздачу бутилированной питьевой воды, спальных принадлежностей, 1 000 продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, приготовлено 1 300 порций горячего питания".