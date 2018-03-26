В Египте начались президентские выборы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Избирательные участки на президентских выборах открылись в Египте, сообщает в понедельник на своем сайте египетская газета "Аль-Ахрам".

Избирательные участки будут открыты с 9:00 утра (10:00 по московскому времени) до 21:00 (22:00 по московскому времени) вечера по местному времени в течение трех дней - с 26 по 28 марта.

За должность главы государства ведут борьбу нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", президент ожидает, что явка избирателей будет высокой.

Телеканал Угкщтуцы подчеркивает, что первоначально ожидалось проведение президентских выборов в два тура. Тем не менее, с учетом наличия лишь двух кандидатов, окончательные итоги могут быть известны уже в середине недели - по итогам первого тура.

Это третьи по счету выборы президента в Египте после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.