Абдель Фатах ас-Сиси второй раз присягнул на посту президента Египта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в субботу принес присягу на посту главы государства, сообщает египетское издание Egyptian Today.

Церемония прошла в парламенте Египта. Специально для этого депутаты были созваны на чрезвычайную сессию.

Для ас-Сиси - это второй срок на посту президента Египта. Он будет возглавлять страну до 2022 года.

Абдель Фатах ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в стране в марте. За него проголосовали более 97% избирателей.

Предыдущие выборы президента Египта состоялись в 2014 году. Тогда ас-Сиси набрал почти 97% голосов, а его единственный соперник, лидер левоцентристов Хамдин Саббахи, получил около 2,9% голосов и признал свое поражение.