Более 80 человек пострадали в ходе акций протеста на границе сектора Газа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В ходе беспорядков на границе сектора Газа в пятницу пострадали 86 палестинцев, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.

Большинство пострадавших обратились за помощью после отравления слезоточивым газом, уточняется в сообщении.

Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.