Двое палестинцев погибли после выстрела израильского танка в секторе Газа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Двое палестинцев убиты в результате огня израильского танка в южной части сектора Газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.

По его данным, погибшими оказались мужчины 28 и 25 лет. Инцидент произошел к востоку от города Рафах.

Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения.

Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.