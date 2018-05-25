Лидер "Хезболлы" заявил о нежелении вести войну с Израилем

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Сайед Хасан Насролла заявил, что движение не хочет войны с Израилем, но в случае военных действий "уверенно одержит победу", сообщает в пятницу израильская газета Times of Israel.

По ее информации, Насролла записал видеообращение в честь 18-летия выхода израильских вооруженных сил с территории южного Ливана.

"Оружие, которое "Хезболла" имела до выхода Израиля, было лишь незначительной и несравнимой долей того, чем мы располагаем сейчас", - приводит его слова издание.

При этом он предупредил, что "тактика угроз и запугиваний не подействует на нас (Хезболлу - ИФ)".

В начале мая в Ливане прошли парламентские выборы, первые за девять лет. Сторонники движения "Хезболла" по итогам выборов получили 47 мест из 128 в парламенте Ливана, в то время как число мест "Аль-Мустакбаль" после выборов сократилось с 33 до 21.